A produtora de filmes pornográficos Brasileirinhas anunciou o lançamento da SexFlix, uma plataforma de streaming para conteúdos produzidos pela empresa e voltados para o público adulto. A novidade, porém, não agradou o serviço de streaming Netflix, que alega ter sido plagiado pela produtora erótica e ameça entrar com uma ação judicial para impedir o lançamento da SexFlix.

De acordo com informações obtidas pelo site de notícias UOL, a nova plataforma de streaming da produtora de conteúdo contará com cerca de 500 filmes no catálogo pela de mensalidade R$ 29,90. O nome com o sufixo "fix" e a similaridade do logo, porém, foi o que causou desconforto na Netflix. Segundo duas notificações enviadas pela empresa, "as marcas SexFlix e PornFlix são imitações das marcas Netflix e, desta forma, violam direitos sobre as marcas.”

Com as duas notificações judiciais já enviadas à Brasileirinhas, a produtora tem até esta sexta-feira, 5, para tirar o site do ar e desistir do lançamento. Se isso não ocorrer, a Netflix deverá entrar com uma ação judicial.

A produtora de filmes eróticos, porém, já afirmou que não irá voltar atrás no lançamento da plataforma de streaming Sexflix e que o site será mantido.

Procurada pela reportagem do Estado, a Netflix não respondeu aos pedidos de entrevistas e não enviou posicionamento sobre a questão. A produtra Brasileirinhas não foi encontrada pela reportagem.