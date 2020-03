Em meio a pandemia do novo coronavírus e as restrições de circulação de pessoas em vários países, muitos estabelecimentos sentem o peso - e o custo - de manter as portas fechadas durante as próximas semanas. Em São Francisco, nos Estados Unidos, o brasileiro e cofundador do Instagram Mike Krieger achou uma forma de evitar que o prejuízo seja determinante para o futuro dos pequenos negócios: comprar agora e consumir depois.

O SaveOurFaves surgiu juntamente com a esposa de Krieger, Kaitlyn Trigger, e idealizou um modelo de cartão de presente, os gifts cards, que podem ser preenchidos com uma quantia em dinheiro para gastar no futuro. A ideia é que esses cartões possam segurar, pelo menos em parte, o rendimento dos restaurantes durante o período em que permanecerão fechados.

Tiago Queiroz/Estadão Mike Krieger quer ajudar restaurantes afetados pela pandemia de coronavírus

Para adquirir o cartão, basta entrar na plataforma do SaveOurFaves e escolher o restaurante. O valor adicionado no cartão, pago no ato da compra, se torna crédito para consumir no estabelecimento quando for reaberto.

Caso um restaurante não esteja na lista do site, ainda é possível entrar em contato com a equipe da plataforma e pedir para adicioná-lo. Krieger garante que vai atrás do pedido, oferecendo ao estabelecimento o suporte tecnológico necessário.

“Muito se fala sobre "achatar a curva" do surto de coronavírus - desacelerar a propagação para reduzir a carga no nosso sistema de saúde. Esperamos que o SaveOurFaves ajude a "achatar a curva" da renda perdida nos restaurantes, dando os recursos para sobreviver e preservar a subsistência dos funcionários durante este período difícil”, explicou Krieger.