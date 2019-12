Caltech/Divulgação Físico Fernando Brandão estará na TV Estadão nesta segunda

Um dos principais acontecimentos no mundo da tecnologia em 2019 foi o anúncio do Google de que atingiu a "supremacia quântica". Ou seja: conseguiu que um de seus computadores quânticos tenha realizado uma operação matemática impossível de ser feita, em tempo razoável, por uma máquina clássica, que opera no sistema binário.

Entre os 76 pesquisadores de diferentes instituições envolvidas no projeto está o brasileiro Fernando Brandão, professor da Divisão de Teoria Física, Física, Matemática e Astronomia do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). Aproveitando a passagem pelo País, o físico mineiro estará nesta segunda, 30, a partir das 16 horas no estúdio TV Estadão.

Na entrevista, que será transmitida pelo Facebook do jornal, Brandão falará sobre a importância do feito, fará projeções para o uso da tecnologia e dará detalhes dos bastidores do projeto, que demorou cinco anos para ser concluído. Os leitores poderão também enviar perguntas pela página do Estadão no Facebook ou pelo Twitter do Link.