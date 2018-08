Google Fábio Coelho é presidente do Google Brasil

Nesta quinta-feira, 7, o Google realizou em São Paulo o segundo evento anual Google for Brasil, evento que anuncia as novidades do trabalho da gigante de tecnologia no país, em diálogo com a realidade brasileira. Entre as novidades há mudanças no buscador, lançamento no Android e melhorias no aplicativo de mapas.

Entre os principais anúncios estão novas funções especiais para as eleições na busca do Google e o lançamento do Android Go do Brasil.

“Nós queremos conectar os eleitores a informações úteis e confiáveis para que eles se preparem para votar, em outubro” escreveu Fabio Coelho, Presidente do Google Brasil, em artigo no blog do Google Brasil.

As informações sobre as eleições serão organizadas da mesma forma que o Google mostra a pesquisa sobre doenças comuns, em que o buscador apresenta um painel organizado com as principais informações sobre o assunto. Esse recurso será utilizado para pesquisas de nomes de candidatos a nível federal, e também para pesquisas sobre o calendário eleitoral.

Já os painéis dos candidatos presidenciais existirá um espaço para declarações deles com opiniões em relação a temas-chave. As regras de funcionamento desse espaço ainda serão estipuladas.

Outra ferramenta que será organizada especialmente para as eleições será o Google Trends. Lá, será possível ver dados sobre o interesse pelos candidatos e seus partidos, os temas mais pesquisados e outras consultas relacionadas a eleições.

Android Go. Aparelhos com a versão mais simples do sistema do operacional feito pelo Google para smartphones de entrada começaram a ser vendidos no Brasil. O sistema mais leve para aparelhos baratos faz parte de uma estratégia do Google de aumentar o mercado em países em desenvolvimento, como o Brasil.

Copa do Mundo. A empresa disse que preparou uma versão aprimorada do buscador para os fãs da Copa do Mundo. Ao pesquisar no site, os usuários poderão ver tabelas de grupos, estatísticas, jogadores populares e outros recursos atualizados em tempo real que ajudarão a acompanhar partidas.

Google Maps. Uma novidade do aplicativo de mapas da empresa ajudará pessoas durante o rodízio de carros em São Paulo. Para funcionar, o motorista informa o último número da placa de seu carro isso fará com que o aplicativo dê instruções personalizadas de trânsito, evitando as áreas restritas. O aplicativo também permite fazer reservas de mesas em quase mil restaurantes, diretamente do Google Maps.