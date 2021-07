Olivier Douliery/AFP No BytePlus, esses clientes conseguem personalizar a IA de acordo com o seu produto, trazendo a tecnologia do algoritmo do TikTok para suas próprias empresas

A ByteDance, dona do TikTok, está começando a vender a tecnologia de inteligência artificial (IA) do app para outras empresas por meio de uma plataforma chamada BytePlus, informou o site Financial Times. A BytePlus seria uma divisão dentro da empresa-mãe do TikTok especializada em fornecer a IA da plataforma e já conta com clientes americanos e indianos, segundo o seu site.

No BytePlus, esses clientes conseguem personalizar a IA de acordo com o seu produto, trazendo a tecnologia do algoritmo do TikTok para suas próprias empresas. O objetivo é implementar as "habilidades" desse algoritmo em seus aplicativos.

Isso porque a IA do TikTok é conhecida como uma das mais bem sucedidas em termos de redes sociais. A página "For You" da plataforma, por exemplo, é uma das que utiliza esse algoritmo para um alto nível de personalização do conteúdo, onde quanto mais o usuário interage com o app, mais o TikTok reconhece o que é (ou não) de interesse de quem assiste aos vídeos.

O sucesso, que agora é monetizado por meio do BytePlus para outras empresas, pode ser visto nos downloads: segundo o TikTok, só em 2020, o número de usuários ativos no mundo ultrapassou a casa dos 700 milhões por mês. Procurada pelo site americano The Verge, a ByteDance não quis comentar sobre a novidade.