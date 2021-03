Dado Ruvic/Reuters Empresa chinesa quer entrar no mercado dos app de voz para repetir o sucesso do TikTok

A controladora do TikTok, ByteDance, está desenvolvendo um aplicativo semelhante ao Clubhouse, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Em meio a uma corrida no setor para criação de serviços semelhantes à rede social por voz norte-americana, que passa por sucesso global, A empresa seria mais uma a apostar no formato na internet.

Pelo menos uma dezena de aplicativos semelhantes foram lançados no mês passado na China, em um movimento que se intensificou quando o país bloqueou o Clubhouse, em fevereiro, diante de discussões de usuários que participam de debates sobre campos de detenção em Xinjiang e independência de Hong Kong.

Os novos apps incluem o relançamento na semana passada do Mi Talk, da Xiaomi, na forma de um aplicativo que adiciona apenas membros que receberam convites para o serviço voltado a profissionais. Outros apps semelhantes estão em desenvolvimento, afirmaram executivos do setor.

Os planos da ByteDance ainda estão nos estágios iniciais, afirmaram duas fontes. A ByteDance não comentou o assunto.

O sucesso do Clubhouse, que é capaz de hospedar até 8 mil pessoas por sala de bate-papo e atraiu personalidades como os presidentes da Tesla, Elon Musk, e da corretora online Robinhood, Vlad Tenev, ressaltou o mercado potencial para serviços de comunicação por voz.