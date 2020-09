Shino Fukada/Bloomberg TikTok não deve cumprir prazo de venda

A ByteDance provavelmente perderá o prazo imposto pelo governo Trump para a venda dos ativos do TikTok nos Estados Unidos, já que as novas regulamentações chinesas dificultaram as negociações com as potenciais compradoras Microsoft e Oracle, informou a Bloomberg nesta quinta-feira, 10.

A empresa provavelmente precisa de um tempo maior que o definido pelo decreto dos EUA para chegar a um acordo com qualquer uma das partes devido à revisão regulatória chinesa, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A ByteDance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O governo Trump está tentando banir o TikTok, a menos que a ByteDance venda as operações norte-americanas do aplicativo, citando um potencial risco de segurança nacional devido à vasta quantidade de dados privados que o aplicativo está compilando sobre os usuários do país.

A ByteDance disse que o governo chinês não tem jurisdição sobre o conteúdo do TikTok.