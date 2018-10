Daniel Teixeira/Estadão Cabify promete descontos em lazer, educação e alimentação para motoristas bem avaliados e com muita corrida

O Cabify, que hoje disputa mercado no Brasil com Uber e 99, está apostando em oferecer benefícios para atrair a preferência dos motoristas. Desde a semana passada, os pilotos cadastrados na plataforma e que atuam em São Paulo passaram a receber descontos progressivos em programas e em compras, de acordo com as avaliações que recebem e a quantidade de corridas realizadas no mês. Para os que estiverem melhor avaliados, haverá ainda redução no percentual cobrado pelo Cabify pela intermediação de cada viagem.

O programa se chama Cabify Special e divide motoristas em quatro categorias: Troféu, Ouro, Prata e Special. Todos os motoristas com nota mínima de 4,7 pontos (em 5 possíveis) e pelo menos 25 corridas por mês podem participar. Os membros do programa são reavaliados mensalmente, com base na nota que recebem dos usuários e na quantidade de corridas feitas naquele período.

O nível inicial do programa, o Special, é destinado aos usuários com a nota e número de corridas mínimas exigidas. Eles têm acesso a promoções e a um clube de vantagens do Cabify – uma plataforma online que mostra descontos em serviços de saúde, lazer, alimentação, automotivo, viagens e cursos educacionais para os motoristas e família. Entre as empresas nacionais parceiras, estão a Casas Bahia, ComGás, Extra, Mapfre, Netshoes e Ponto Frio.

O segundo nível é o Prata, voltado para motoristas com notas de pelo menos 4,75 e mínimo de 150 corridas por mês. Nessa opção, além dos benefícios de parceiros da Special, eles vão ter prioridade em atendimento feito pela Central de Relacionamento da Cabify.

Já o motorista do nível Ouro tem todas as vantagens do Prata e também a redução da taxa de comissão paga à Cabify de 25% para 20%. Para ser Ouro é preciso ter nota mínima 4,82 e fazer pelo menos 200 corridas mensais.

A redução do valor repassado a Cabify também é a principal vantagem para os motoristas do nível mais alto, o Troféu – nesse caso, a redução da taxa fica em 15%. Para atingir esse patamar, no entanto, a nota mínima é 4,85 e são necessárias 350 corridas mensais.

Mercado. Para Paulo Furquim de Azevedo, coordenador do Centro de Estudos em Negócios do Insper, a medida faz parte da estratégia da Cabify para atrair a atenção dos motoristas, hoje disputados pelos concorrentes 99 e Uber. Na visão do especialista, os benefícios podem induzir os motoristas a privilegiarem uma chamada do Cabify, frente às outras plataformas.

“Essa é uma estratégia comum para empresas que querem ganhar espaço no mercado”, disse Furquim se referindo as empresas Cabify e a 99. “É uma característica forte de mercados muito disputados”.