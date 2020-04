Cabify/Divulgação Cabify anuncia nova categoria “Entrega”

O aplicativo de transporte Cabify anunciou nesta quarta-feira, 8, uma nova categoria de entrega dentro de sua plataforma em parceria com a startup de pagamentos Ebanx. A novidade vai permitir que motoristas do app possam também realizar entregas diversas, a pedido do usuário ou de pequenos comerciantes.

A empresa afirmou que está trabalhando para aumentar o número de parceiros para estender o serviço delivery também para supermercados, farmácias e restaurantes, devido a grande demanda causada pela pandemia de coronavírus. Para utilizar o serviço, o usuário deve acessar a aba “entregas” dentro do aplicativo do Cabify.

A parceria com a fintech de pagamentos também vai permitir que clientes, como pequenos comerciantes e profissionais autônomos cadastrados no sistema de vendas Ebanx Beep usem a ferramenta para realizar as suas entregas.

"Com a Cabify como parceiro logístico, nós ampliamos ainda mais o alcance desses pequenos empreendedores - na internet, com a plataforma do Ebanx Beep, e no mundo físico, com os entregadores da Cabify. Mesmo quem não tem estrutura de delivery conseguirá vender e entregar seus produtos, mantendo o fluxo de caixa durante este momento delicado", afirma André Boaventura, sócio do Ebanx.

O investimento do app no serviço de delivery, porém, não é novidade. Em 2017, o Cabify havia lançado aqui no País o Cabify Expresss, uma modalidade de entregas com motoboys no delivery de encomendas.