Cabify O aplicativo Cabify funciona em nove cidades brasileiras

O serviço de caronas Cabify lançou na última segunda-feira, 22, um botão de segurança no aplicativo, para os usuários acionarem quando estiverem em situações de emergência nas corridas. Ao clicar no botão, os passageiros poderão entrar em contato diretamente com a polícia. O recurso já está disponível em Android e iOS, nas nove cidades brasileiras em que o Cabify atua e no México.

O botão de segurança aparece durante toda a corrida, do lado direito da tela do aplicativo, que mostra o mapa da viagem. Ao clicar no botão, o usuário vê uma tela perguntando se ele gostaria mesmo de ligar para a polícia. Ao confirmar, o smartphone liga para o número de emergência, o 190.

De acordo com Luis Saicali, Diretor de Operações da Cabify, além do botão de segurança, a empresa já tem outras medidas para garantir a segurança dos usuários, como a exigência de que motoristas passem por um “rigoroso processo de cadastramento” e também por exames toxicológicos. Além disso, o Cabify diz que oferece um atendimento de 24 horas e a possibilidade de o usuário compartilhar a corrida qualquer contato por meio de um link.

Em julho deste ano, o aplicativo de caronas Uber lançou um recurso semelhante, chamado de botão antipânico. A empresa também criou a opção “contatos de confiança”, que permite que o usuário cadastre as pessoas com as quais ele quer compartilhar suas viagens.