Cabify Cabify está iniciando programa de fidelidade para usuários frequentes, contas corporativas e motoristas parceiros.

O aplicativo de caronas pagas Cabify lançou nesta sexta-feira, 1, um novo programa de benefícios para usuários frequentes, empresas e motoristas parceiros. Semelhante a um cartão-fidelidade, o novo projeto, chamado de Purple Card, busca fidelizar clientes ao oferecer vantagens como ingressos, descontos em produtos de parceiros e atendimento prioritário. Por enquanto, o serviço só está disponível nas cidades do Estado de São Paulo em que a companhia atua — São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André.

Os passageiros que quiserem se cadastrar precisam fazer no mínimo 35 viagens por mês. Em troca, receberão mensalmente na conta um crédito de R$ 100 — e outro de R$ 40 no mês em que fazem aniversário. A empresa ainda promete que os usuários terão desconto em compras de companhias parceiras e receberão ingressos para eventos – a lista de parceiros não foi divulgada. Além disso, terão prioridade do serviço ao solicitarem uma viagem pelo aplicativo.

Para contas corporativas, o direito ao Purple Card existe somente se forem realizadas mais de 20 corridas por mês, se a empresa estiver com os dados atualizados no cadastro e se mais de 80% dos funcionários da companhia participarem das pesquisas do Cabify. Caso esses critérios sejam cumpridos, o usuário corporativo vai receber R$100 em créditos na sua conta privada e a empresa vai ganhar R$ 20 reais de desconto por funcionário. Além disso, ingressos, atendimento prioritário e promoções de parceiros também estarão disponíveis.

No caso dos motoristas parceiros, o Cabify exige que o profissional faça 300 viagens por mês e que mantenha uma nota mínima de 4,8 no período. Em troca, terá desconto em oficinas, seguradoras e empresas parceiras. Também receberá de volta um pequeno percentual em dinheiro a cada vez que comprar combustível.

Em julho, o Uber lançou um serviço VIP para usuários frequentes. Para ser um usuário UberX VIP, é preciso ter feito 20 ou mais viagens e/ou pedidos do UberEATS durante o mês anterior. Diferentemente do modelo do Cabify, a vantagem oferecida pelo Uber é o fato de o cliente VIP ser conectado somente com motoristas de pontuação alta — que, em teoria, prestam um serviço de melhor qualidade sem custo adicional.