Amanda Perobelli/Estadão Usuários poderão pedir táxi por meio do aplicativo do Cabify

A partir desta quarta-feira, 9, usuários de São Paulo e Rio de Janeiro poderão pedir táxi por meio do aplicativo da Cabify. A opção já estava disponível em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Canoas (RS), Campinas (SP), Santos (SP), além de cidades no Chile e na Colômbia.

Agora, no aplicativo aparecerá a opção Easy Taxi, destinado aos interessados em fazer corridas com taxistas. O nome é referência à empresa brasileira que fundiu com o Cabify após um holding anunciado em junho de 2017.

Segundo a empresa, inicialmente as corridas em táxi só poderão ser pagas em dinheiro, ao contrário das demais categorias do aplicativo, que permitem o pagamento via cartão de crédito.

Os taxistas que já eram cadastrados na Easy serão conectados automaticamente à plataforma da Cabify, sem necessidade de fazer um novo cadastro.