Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

A empresa espanhola de transportes por aplicativo Cabify negou nesta sexta-feira, 6, que esteja em negociações com a americana Lyft para vender qualquer fatia de seus negócios. A declaração surge depois que reportagens do jornal espanhol El Confidential levantaram a possibilidade de uma fusão entre as duas companhias.

Criado em Madri e com operações na Espanha e na América Latina, o Cabify disse em uma nota que não houve nenhum encontro entre seus executivos e de outras empresas para uma possível venda "parcial ou total do Cabify". Além disso, a empresa ressaltou ainda que pretende abrir seu capital na bolsa de valores espanhola em algum momento dos próximos dois anos.

Uma fusão entre as duas empresas, no entanto, faria sentido dentro do mercado de consolidação global de aplicativos de transporte – hoje, as duas enfrentam o Uber em seus mercados. Além disso, o Lyft já recebeu aportes da japonesa Rakuten, que é também um dos principais investidores do Cabify.

Disputa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Uber e o Lyft tem uma nova luta nos bastidores do mercado de startups: ambos estão em negociações para adquirir a Skedaddle, uma startup capaz de criar viagens de ônibus a partir da junção de passageiros que estão indo em uma mesma direção. As informações são do portal Axios, especializado em tecnologia – as duas empresas, bem como a startup, negam as conversas.

A aquisição da Skedaddle poderia auxiliar qualquer uma das duas plataformas a criar um novo modal de transporte com alto potencial de crescimento – é só imaginar quantas pessoas utilizam carros particulares para ir numa mesma direção no horário de pico em uma grande cidade. Além disso, é um tipo de modal que poderia ser muito utilizado em eventos como festivais de música e partidas esportivas.