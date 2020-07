Andre Dusek/Estadão Caixa Econômica Federal diz não ter encontrado falhas em seu sistema de transferência para as fintechs

A Caixa Econômica Federal afirmou que não identificou falhas em seus sistemas ao se manifestar sobre problemas ocorridos nos últimos dias com transferências de recursos do auxílio emergencial para fintechs como Nubank e PicPay, da J&F. "A Caixa informa que, acerca de relatos de intercorrências em pagamentos e transferências do Caixa Tem para fintechs, não foram identificadas falhas nos sistemas internos da Caixa", destaca, em nota ao Estadão.

O banco informa ainda que somente hoje já foram realizados 'com sucesso' mais de 1,6 milhão de transações com o cartão de débito virtual. Segundo a Caixa, também foram processados cerca de 6 milhões de boletos sem nenhum incidente no sistema de cobrança a instituição.

Nos últimos dias, clientes de fintechs como Nubank e PicPay têm relatado problemas com transferências do auxílio emergencial. Esses recursos estão depositados nas contas digitais da Caixa e podem ser acessados pelo aplicativo Caixa Tem. No entanto, no momento da transferência dos valores para outras contas como, por exemplo, do Nubank e do PicPay, ocorreram problemas e o dinheiro 'sumiu' uma vez que não foi identificado nem na conta do banco público nem na das fintechs.

O Nubank informou, em nota, que o erro ocorreu devido a uma falha no sistema da própria Caixa e que os clientes prejudicados já receberam valor superior ao correto em suas contas. "Assim que informado pela Caixa sobre a situação, o Nubank, agindo de boa fé, comunicou seus clientes sobre o equívoco e, seguindo as recomendações da Caixa, iniciou o processo de estorno dos valores excedentes de volta para o banco estatal", explica a fintech, em nota. "A devolução à Caixa já foi completamente suspensa".