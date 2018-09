Reuters/Stephen Lam Caixa de som conectada poderá tocar músicas e coordenar dispositivos da casa inteligente

A Apple anunciou nesta terça-feira, 23, que sua caixa de som conectada, o HomePod, finalmente chegará ao mercado. A partir do dia 9 de fevereiro, o produto estará disponível nas lojas da empresa nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália – a pré-venda, diz a Apple, começa já nesta sexta-feira.

Anunciado em junho de 2017, durante a conferência de desenvolvedores da empresa (WWDC), o HomePod vai rivalizar no mercado com Amazon Echo e Google Home e custará US$ 349, bem acima dos rivais – o modelo padrão do Amazon Echo é vendido a US$ 100, enquanto o Google Home sai por US$ 130.

O produto, que pode ser acionado pela voz e executa comandos como tocar música e ajustar o ar condicionado da casa, por exemplo, deveria ter chegado ao mercado em janeiro, segundo a previsão inicial da Apple.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa da Apple no Brasil disse que não tem previsão de chegada do produto às lojas do País.

O HomePod é a tentativa da Apple, com ajuda da assistente de voz Siri, de disputar esse mercado, ainda inexistente no Brasil, mas que cresce bastante nos Estados Unidos: segundo dados da Consumer Technology Association (CTA), mais de 27 milhões de dispositivos do tipo foram vendidos no país no ano passado.

Para 2018, a previsão é de que o mercado chegue a 43,6 milhões de unidades vendidas. Hoje, o setor é dominado pelo Amazon Echo, da Amazon: dados de pesquisas independentes nos EUA mostram que a linha da empresa de Jeff Bezos domina cerca de 70% do mercado.

A expectativa da empresa é que o HomePod também ajude o serviço de streaming de música Apple Music a conquistar mais assinantes, uma vez que as caixas de som conectadas rivais (Echo e Home) não conversam com o serviço, mas apenas com o concorrente Spotify.