Greg Nash/Reuters A audiência com Zuckerberg, Pichai e Dorsey acontecerá na próxima quinta-feira, 25

Mais uma vez, executivos de gigantes de tecnologia terão de ficar frente a frente com o governo americano. O Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos convocou para a próxima quinta-feira, 25, uma nova audiência com Facebook, Google e Twitter - o tema da vez é desinformação em plataformas digitais.

A audiência será feita em conjunto com o Subcomitê de Comunicações e Tecnologia e também com o de Defesa do Consumidor e Comércio. Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, Sundar Pichai, do Google, e Jack Dorsey, do Twitter, terão de depor na ocasião.

Os presidentes dos comitês disseram em comunicado que a audiência dará continuidade ao trabalho de responsabilizar as plataformas online pelo crescente aumento da desinformação. “Por muito tempo, as gigantes de tecnologia falharam em reconhecer o papel que desempenharam em fomentar e dar destaque a informações falsas para usuários na internet. A autorregulação da indústria falhou. Devemos começar a trabalhar para mudar os incentivos que levam as empresas de redes sociais a permitir e até mesmo promover a desinformação”, afirmaram.

A audiência deve trazer temas como o ataque ao Capitólio no mês passado e a postura das redes sociais diante do acontecimento. Zuckerberg e Dorsey já participaram de uma sabatina em novembro no Senado dos EUA sobre moderação de conteúdo e fake news nas redes sociais.