Dado Ruvic/Reuters Facebook está na mira dos órgãos reguladores pelo mundo por escândalo de uso ilícito de dados pela Cambridge Analytica

Enquanto o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prestava depoimento no Senado americano nesta terça-feira, 10, a rede social enviou um comunicado para os usuários afetados pelo quiz This is your digital life, do pesquisador Aleksandr Kogan, que obteve dados de 87 milhões de usuários da rede social. Os dados foram depois vendidos à empresa de inteligência Cambridge Analytica. Segundo o Facebook, além dos dados de perfil do usuário de seus amigos, o quiz pode ter acessado mensagens privadas trocadas pelos usuários e seus amigos.

"Um número pequeno de pessoas que logaram no This is your digital life também compartilharam seus próprios feeds de notícias, linha do tempo, postagens e mensagens que podem incluir postagens e mensagens enviadas por você. Eles também podem ter compartilhado sua cidade natal", afirmou a rede social, aos usuários que usaram o quiz.

Essa não foi a única revelação do dia. Em depoimento, Zuckerberg também afirmou que Kogan não vendeu os dados apenas para a Cambridge Analytica, mas também para outras empresas, quando questionado por uma senadora. Contudo, a discussão sobre o assunto não avançou além disso. O executivo deverá ser ouvido nesta quarta-feira, 11, em audiência na Câmara dos Deputados, também sobre as políticas do Facebook para garantir a privacidade de seus mais de 2,13 bilhões de usuários.