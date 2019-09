Daimler A Daimler planeja tornar real a tecnologia de caminhões autônomos nos próximos dez anos

A montadora de carros alemã Daimler, dona da marca Mercedes-Benz, começou a testar caminhões autônomos em vias públicas no estado americano de Virginia. Os veículos têm autonomia para funcionarem de modo totalmente automático em algumas situações, mas eles operam sempre com um motorista na direção pronto para assumir o controle. A informação é do site Engadget.

Em julho deste ano, a Daimler afirmou que planeja tornar real a tecnologia de caminhões autônomos nos próximos dez anos. Esses testes em vias públicas são parte dessa estratégia. A montadora também criou recentemente um grupo dentro da empresa focado em estudos sobre caminhões sem motorista.

O projeto, entretanto, ainda está dando seus primeiros passos: a tecnologia precisa ser refinada para os caminhões começarem a transportar cargas regularmente. Os veículos precisam ser treinados para lidar com condições climáticas adversas e ambientes complexos.