HO / NASA / AFP A cápsula, chamada de Crew Dragon, pousou no Oceano Atlântico por volta de 10h45 (horário de Brasília)

Uma cápsula não tripulada da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, pousou com sucesso no Oceano Atlântico na manhã desta sexta-feira, 8, depois de ficar mais de cinco dias na Estação Espacial Internacional.

A cápsula, chamada de Crew Dragon, fazia parte de uma primeira missão de testes de segurança da agência espacial norte-americana NASA, que pretende iniciar viagens espaciais com humanos utilizando o veículo. A missão ocorreu sem incidentes e representa um passo significativo para o projeto da NASA.

Após sua estadia no espaço, a cápsula se separou de forma autônoma da estação por volta das 4h30 da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira, 8. Ela disparou de volta à superfície terrestre e caiu no oceano às 10h45, a aproximadamente 320 quilômetros da costa da Flórida, nos Estados Unidos, com a ajuda de paraquedas.

A cápsula foi lançada ao espaço no último sábado, 2, por um foguete da SpaceX do Centro Espacial Kennedy, porto espacial de lançamento de veículos da NASA, nos Estados Unidos.

A missão levou aproximadamente 180 kg de equipamento de teste para a estação espacial, incluindo um boneco chamado Ripley, equipado com sensores em volta da cabeça, pescoço e coluna para monitorar o impacto da viagem sobre um humano.

A Estação Espacial Internacional recebeu a cápsula no último domingo, 3. A astronauta norte-americana Anne McClain e o astronauta canadense David Saint-Jacques entraram na cabine da Crew Dragon para realizar testes e inspeções de qualidade do ar/ COM REUTERS