Tim Chong/Reuters O Carrefour pretende firmar parcerias com startups a fim de agilizar sua transformação digital

O Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira,1, a compra de 49% da fintech Ewally, com o objetivo de oferecer aos clientes uma conta digital administrada por meio de aplicativo. O valor da transação não foi revelado e está acordada uma opção de compra do controle pelo Carrefour após três anos.

Segundo o presidente executivo do Banco Carrefour, Carlos Mauad, a Ewally possui uma arquitetura que permite customizar as contas digitais, de modo que elas cheguem aos clientes com a cara do Carrefour. "A previsão é que até o final do ano já estejamos rodando um piloto nos nossos pontos de venda", afirmou Mauad ao Broadcast.

Por meio da Ewally, o Carrefour vai oferecer uma conta digital que permitirá aos clientes pagar contas, transferir dinheiro, realizar cobranças e recargas de celular e bilhete de transporte. De acordo com Mauad, a plataforma é mais inclusiva do que o cartão Carrefour: por não oferecer crédito, não há necessidade de análise nos órgãos de proteção ao crédito.

"Os descontos e promoções que oferecemos aos nossos clientes que têm o cartão de crédito Carrefour serão estendidos a quem tiver a conta digital", disse Mauad.

A aquisição da participação na fintech faz parte do plano do Carrefour de firmar parcerias com startups a fim de agilizar a transformação digital da companhia. Além da Ewally, o Carrefour tem contratos com a Rappi, na logística, e com a Cyber Cook, para criação de conteúdo.

"Queremos empurrar essa agenda no sentido de aprender como o cliente vai utilizar a plataforma de pagamento. O principal, agora, é ensinar esses clientes e tocá-los ao ponto de criar a digitalização", afirmou a presidente executiva do Carrefour E-Business Brasil, Paula Cardoso.

No comunicado ao mercado sobre a operação, Mauad fala do potencial de alcance do produto. "Atualmente, um a cada três brasileiros ainda é desbancarizado, o que significa mais de 45 milhões de pessoas. Esse grupo movimenta, anualmente, cerca de R$ 800 bilhões e é essa fatia da população que queremos alcançar com esta solução inclusiva".