Reuters/Emma Thomasson Carro autônomo da Volvo poderá rodar pelas estradas por até 80 km/h

Uma joint venture liderada pela Volvo obteve aval para começar a testar um software para carros autônomos nas rodovias suecas, disse a parceira da montadora, a Veoneer, nesta segunda-feira, 28.

A Veoneer disse que o software Zenuity para condução autônoma de nível 4 – o segundo maior nível – seria testado em um carro da Volvo a uma velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. O carro terá um motorista treinado a bordo, mas que não colocará as mãos no volante.

Rivais. Empresas norte-americanas estão liderando a tecnologia de carros autônomos, com a Waymo ganhando em 2018 a primeira aprovação para testar carros sem motoristas de segurança em estradas públicas da Califórnia.

A General Motors disse que está pronta para implantar um carro autônomo sem controles manuais, enquanto as alemãs BMW e Audi também conseguiram licenças para testar seus veículos.

A obtenção de permissões ficou mais difícil após um acidente fatal envolvendo um veículo da Volvo usado pelo Uber, que no mês passado retomou testes limitados em vias públicas.

A Zenuity já fez alguns testes na Suécia, após a Volvo obter permissão no ano passado para testar carros com características de autônomos, mas com exigência de que os motoristas mantenham pelo menos uma mão no volante e que os carros não excedam 60 quilômetros por hora.

A Zenuity, formada pela Volvo e Veoneer em 2017, deveter seus primeiros produtos de assistência ao motorista disponíveis para venda em 2019, com tecnologias de condução autônoma seguindo logo depois disso. A Volvo será um cliente.

A montadora, controlada pela chinesa Geely, tem seus próprios objetivos de entregar carros autônomos depois de 2021 e obter um terço das suas vendas a partir de carros autônomos até 2025.

No ano passado, a montadora formou uma parceria com a chinesa Baidu para usar um software de condução autônoma da também chinesa Apollo em um carro de nível 4.