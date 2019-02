REUTERS/Heinz-Peter Bader A fabricante de iPhone tem um projeto de carro autônomo desde 2014

O tão esperado carro da Apple pode ser, na verdade, uma van elétrica. A informação é da revista alemã Manager Magazine, que, citando várias fontes anônimas, disse que engenheiros da empresa estão desenvolvendo protótipos da van pintados em preto e prata.

Segundo a revista, os engenheiros da sede da Apple, em Cupertino, nos Estados Unidos, já estão trabalhando no interior do veículo. A Manager Magazine afirma que a Apple tem pesquisas para desenvolver suas próprias peças, incluindo baterias e motores elétricos. A Apple ainda não comentou a reportagem.

O site 9to5Mac levantou outra questão sobre o assunto: talvez essa van não seja o novo veículo da empresa, mas sim um lugar para hospedar o sistema de direção autônoma da Apple. Isso porque em agosto do ano passado uma reportagem do jornal The New York Times afirmou que a Apple passaria a focar no sistema autônomo, que funcionaria em carros de terceiros.

Projetos. A fabricante de iPhone tem um projeto de carro autônomo desde 2014, chamado de Project Titan. Em agosto do ano passado, a empresa chegou a contratar Doug Field, ex-diretor de engenharia da fabricante de carros elétricos Tesla, um sinal de que a Apple está direcionando esforços para o setor.