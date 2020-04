DuPont Registry Veículo à venda é uma réplica de um Porsche que correu as 24 Hroas de Le Mans de 1980

Depois dos tênis temáticos — e raros — da Apple estarem disponível para compra, agora os fãs da marca têm mais um item para adicionar na lista de desejos. A réplica de uma Porsche 935 K3 de 1979, patrocinado pela Apple, foi colocada à venda por US$ 500 mil, na DuPoint Registry.

Com o logo da maçã e as cores do arco-íris, o carro pertencia a equipe Dick Barbour Racing, que contou com o patrocínio da Apple no ano de 1980.

Ao contrário da marca de Steve Jobs, porém, o carro não fez grande sucesso nas pistas, e teve apenas poucas passagens em campeonatos, incluindo uma tentativa na prova mais famosa de endurance, as 24 Horas de LeMans, na França, completando 13 horas de corrida.

O carro original pertence a Adam Corolla, segundo o site 9to5Mac, e tem valor estimado em US$ 10 milhões. Para quem se interessar pela réplica, o valor sai em torno de US$ 500 mil, mas que pode ser até parcelado em suaves prestações de US$ 4,415 mensais. Interessado?