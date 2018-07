General Motors GM entra de vez no mundo dos carros autônomos com veículo sem volante e pedais

A partir de abril os carros autônomos poderão trafegar nas estradas da Califórnia. O Departamento de Veículos Motorizados do estado autorizou nesta segunda-feira, 26, a circulação de modelos autônomos de empresas que queiram testar seus veículos. Para que isso aconteça, as empresas precisam pedir uma autorização ao departamento de transporte que emitirá uma licença de testes. Ainda não há informações se alguma empresa de carros autônomos já entrou com esse pedido.

De acordo com o regulamento, os carros autônomos que usarão vias públicas precisam de um operador remoto para monitorar o veículo à distância. Se necessário, o operador deve assumir o controle do veículo, acionar órgãos de segurança e prestar socorro a passageiros em casos de acidentes.

A exigência de operadores remotos, no entanto, deve acabar junto com o período de testes. Segundo o departamento de transporte, a necessidade de monitoramento será suspensa quando as empresas estiverem prontas para comercializar os modelos autônomos. Ainda não há data definida para isso.

O acompanhamento remoto é visto com bons olhos por especialistas da indústria que acreditam que a medida ajudará a acelerar a proliferação de automóveis sem motoristas. Além disso, criará uma nova modalidade de emprego que deve substituir os atuais motoristas.

Algumas das empresas que apostam no mercado como a Waymo -- braço de carros autônomos da Alphabet, dona do Google -- e Uber já criaram centros remotos de suporte ao cliente para fazer testes desse tipo de atendimento. A General Motors, que também está no mercado e pretende lançar seus veículos autônomos no ano que vem, anunciou que já começou a construir seu próprio recurso de operação remota na Califórnia.

Testes. A Califórnia não é o primeiro estado a autorizar testes de veículos autônomos. A Waymo começou testar seus carros sem motorista em uma parte da cidade de Phoenix, no Arizona, em novembro do ano passado. A empresa do Google disse que testa atualmente seus veículos em outras 23 cidades como Mountain View, na California, Austin, no Texas, Kirkland, em Washington, e Detroit, em Michigan.