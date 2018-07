Reuters BMW aposta em testes de carros autônomos para 2017

A BMW transformou sua divisão de veículos elétricos num centro de desenvolvimento para carros autônomos, informou Klaus Froehlich, membro do conselho da montadora à agência de notícias Reuters. A medida representa uma grande mudança estratégica para a unidade que, anteriormente, se dedicava a uma linha de veículos elétricos leves.

Enquanto o Model 3, da Tesla, chegará às concessionárias em 2017 e as rivais Porsche e Audi trabalham em carros totalmente elétricos com previsão de lançamento para até 2019, a BMW só deve lançar seu próximo veículo totalmente elétrico a partir de 2021.

A empresa mudou de estratégia após seu único carro completamente movido a bateria, o i3, não ter atraído a atenção do público, com apenas 25 mil unidades vendidas no ano passado. Em comparação, a Tesla já recebeu mais de 370 mil pedidos para seu Model 3.

Agora, em vez de tentar competir com Tesla e Porsche com uma nova limousine esportiva livre de emissões, o foco da BMW será o desenvolvimento de um carro elétrico com direção autônoma.

De acordo com Froehlich, o modelo autônomo da BMW deve ser lançado a partir de 2021, mas não especificou uma data. Para isso, a montadora está contratando novos especialistas em software para seu quadro de funcionários. Atualmente, os engenheiros de software representam apenas 20% dos 30 mil funcionários e fornecedores que trabalham em pesquisa e desenvolvimento para a BMW. Dentro dos próximos cinco anos, a montadora quer elevar o total para mais de 50% dos colaboradores.