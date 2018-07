REUTERS/Brendan McDermid Dara Khosrowshahi é presidente executivo do Uber.

O presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, anunciou que a empresa planeja se transformar em uma plataforma ampla de mobilidade urbana, indo além dos atuais serviços de transporte, incorporando bicicletas, ônibus e até mesmo carros voadores. O executivo também deixou claro que a empresa visa o mercado de massa para todas as soluções – em outras palavras, ele disse que os carros voadores não serão apenas para usuários ricos.

Depois de assumir o cargo de presidência em agosto do ano passado, Dara Khosrowshahi passou os últimos meses apagando incêndios para contornar as polêmicas em que a empresa se envolveu. Agora, ele apresenta a sua visão sobre o futuro do Uber.

Em entrevista para o site The Verge, Khosrowshahi disse que o futuro da Uber não será feito só de carros, porque eles sozinhos não atenderão à demanda de transporte das cidades. O executivo enxerga que a solução é ter uma rede de transportes abrangente, que ofereça bicicletas, ônibus e carros. Dentro dos planos, também está o carro voador, o UberAir. “Percebemos que aumentar uma dimensão na mobilidade urbana era um ingrediente necessário na transformação”, disse.

Uma notícia boa para quem achou que seria uma fortuna se locomover com o UberAir, anunciado pelo Uber na semana passada em evento em Los Angeles, é que a empresa se mostrou dedicada a gerar um produto que seja economicamente acessível para um número significativo de pessoas. O Uber pretende colocar os carros voadores em fase de testes em 2020 e quer tornar frota de carros voadores realidade até 2023.