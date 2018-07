Recordon trabalhou quase seis anos no Facebook. FOTO: Reprodução/Brian Solis Recordon trabalhou quase seis anos no Facebook. FOTO: Reprodução/Brian Solis

SÃO PAULO – Com apenas 28 anos, o engenheiro David Recordon acaba de trocar o Vale do Silício por Washington. Após quase seis anos como diretor de engenharia no Facebook, o jovem optou foi abandonar a rede social e assumir a tarefa de modernizar a sede do governo americano.

O presidente Barack Obama criou no ano passado a U.S. Digital Service e designou uma equipe com “os mais brilhantes especialistas em tecnologia das maiores empresas de tecnologia dos EUA” para melhorar a forma como o governo lida com tecnologia. A chegada de Recordon faz parte desse movimento.

Segundo comunicado oficial, ele “irá servir como diretor de Tecnologia da Informação da Casa Branca, uma posição recém-criada que terá a responsabilidade de modernizar a tecnologia da Casa Branca”.

Dentre os feitos do engenheiro que mais chamaram atenção do governo estão, ainda segundo o comunicado, o fato de ter liderado equipes no desenvolvimento de ferramentas “que melhoraram a produtividade” e permitiram empresas “criarem, compartilharem e encontrarem informação” de forma eficiente.

A Casa Branca destacou ainda seus trabalhos com softwares de código aberto, educação, videoconferência e segurança. Obama também deu sua impressão sobre Recordon: “Sua experiência considerável no setor privado e habilidade em criar as mais novas tecnologias de colaboração e comunicação serão de grande valor para nosso trabalho”.

Recordon, formado pelo Instituto de Tecnologia de Rochester, de Nova York, era diretor de engenharia no Facebook desde 2009, mas prestava serviços de consultorias para a Casa Branca desde março do ano passado.

No mês passado, uma notícia de contratação foi na mão contrária desta. A Amazon recrutou o ex-secretário de Obama, Jay Carden, para integrar sua equipe.

Em agosto passado, outra empresa de tecnologia foi buscar um novo recruta na Casa Branca. David Plouffe, de 47 anos, coordenador das duas campanhas que elegeram o presidente americano, foi o escolhido para lidar com o embate legal que o Uber enfrenta em diversos países.