O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Suprema Corte que reverta uma determinação de um tribunal de apelações que favorecia a Apple em detrimento da Samsung Electronics em uma disputa sobre patentes de smartphones, pedindo o retorno do caso para o tribunal de julgamento.

A Samsung havia recorrido de uma determinação de um tribunal federal de apelos para a Suprema Corte, que concordou em ouvir o caso. O Departamento de Justiça submeteu sua visão em um documento na quarta-feira, 8.

Uma porta-voz da Apple não quis comentar, enquanto a Samsung disse à Reuters que recebe o "apoio esmagador" de várias partes, incluindo o governo norte-americano, pela reversão da determinação do tribunal de apelos em favor da Apple.

As maiores rivais do mundo no segmento de smartphones têm brigado sobre patentes desde 2011, quando a Apple processou a Samsung alegando a violação de patentes, design e aparência sob marca registrada do iPhone.

Na sequência de um julgamento com júri em 2012, a Samsung recebeu a ordem de pagar à Apple US$ 930 milhões. Desde então, a Samsung tem tentado reduzir esse número.