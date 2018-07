Tim Cook durante a apresentação do Apple Watch. FOTO: Reuters Tim Cook durante a apresentação do Apple Watch. FOTO: Reuters

SÃO PAULO - O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, está se juntando ao grupo de pessoas muito ricas que doam suas fortunas.

Segundo a revista Fortune, o chefe da maior empresa de tecnologia do mundo disse que planeja doar seu patrimônio estimado em US$ 785 milhões à caridade – após pagar pela faculdade de seu sobrinho de 10 anos de idade.

“Você deve ser a pedra no lago que cria as ondas de mudança”, disse Cook à revista.

A revelação do presidente-executivo, de 54 anos, no extenso perfil que a Fortune fez sobre ele é um exemplo da crescente filantropia das pessoas mais ricas do mundo.

O bilionário Warren Buffett está encorajando os muito ricos a doar ao menos metade de seus patrimônios durante a vida por meio do “Giving Pledge” (Promessa de Doação, em tradução livre), cujo site lista nomes como Bill Gates, da Microsoft, Mark Zuckerberg, do Facebook, e Larry Ellison, da Oracle.

O site reúne os nomes e as propostas das pessoas que fizeram o comprometimento moral de doar suas fortunas. A forma como cada um fará essa doação, no entanto, é livre.

/ REUTERS