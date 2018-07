CREDITO

Em uma carta para acionistas, Jack Dorsey disse que mais mudanças ainda estão por vir Em uma carta para acionistas, Jack Dorsey disse que mais mudanças ainda estão por vir

Desde que voltou ao Twitter em julho, o presidente-executivo da companhia, Jack Dorsey, fez uma série de mudanças dramáticas no serviço de microblogs, e prometeu ainda mais.

Mas os novos recursos até o momento não têm sido bem-sucedidos no que Wall Street mais quer: fazer mais pessoas usarem o serviço.

Leia também:

Twitter muda linha do tempo e fica ‘mais parecido’ com Facebook

Resultados do Twitter precisam impressionar para acalmar investidores

Analistas afirmam que o preço da ação do Twitter, que chegou a mínimas recordes, não deve subir até que a companhia mostre aumento significativo de usuários.

“Eles são uma companhia listada há bastante tempo, então deveriam ter conseguido aumentar a base de usuários e arrumar uma série dos problemas com o produto para serem mais atraentes para uma audiência maior”, disse Blake Harper, analista da Topeka Capital Markets.

Em carta a acionistas enviada nesta quarta-feira, 10, quando o Twitter divulgou seu resultado do quarto trimestre, Dorsey ressaltou pela primeira vez sua estratégia para o futuro da empresa. Mas o plano carece de detalhes sobre o futuro do produto e foi ofuscado pelo crescimento estável de usuários no trimestre, pela primeira vez desde que o Twitter listou suas ações em bolsa em 2013.

O crescimento anêmico reflete uma realidade inquietante para o Twitter: mudanças no produto não reacenderam o entusiasmo de usuários.

Em outubro, Dorsey revelou o Moments, cuja meta é facilitar que usuários acompanhem grandes eventos e notícias quentes, mas falhou em ganhar tração, disseram analistas. Dorsey também experimentou ao mudar uma das principais características do Twitter, expandindo o limite de 140 caracteres.

/REUTERS