Las Vegas - A Samsung e a Microsoft anunciaram, na tarde desta quinta-feira, 7, uma nova parceria para impulsionar a internet das coisas. Durante coletiva da Samsung na CES 2016, em Las Vegas, nos Estados Unidos, as duas empresas firmaram um compromisso de, por meio da interface do Windows 10, conectar diferentes dispositivos inteligentes dentro das casas. Parceiras há mais de três décadas no que diz respeito ao sistema Windows e as PCs, as duas empresas não especificaram, porém, como a parceria vai funcionar na prática.

“O Windows 10 é uma plataforma capaz de usar o mesmo app em um celular, em um Xbox ou em um computador. Por que não levar isso para a internet das coisas?”, disse Terry Myerson, vice-presidente da divisão de Windows e dispositivos de Windows na Microsoft, durante o evento. O primeiro passo para a parceria foi dado anteriormente nesta semana, quando as duas empresas anunciaram o lançamento do tablet Galaxy Tab Pro S — apesar do nome Galaxy, normalmente relacionado a dispositivos Android, o aparelho usará o Windows 10.

No evento, a Samsung também mostrou como está se preparando para a era da internet das coisas, produzindo dispositivos conectados, baterias eficazes e sistemas de segurança que podem garantir a proteção dos usuários em um mundo conectado. Além da Microsoft, empresas como BMW, Goldman Sachs e Corning vieram ao palco mostrar como estão se integrando com a empresa coreana.

Janela aberta. Durante o evento, Terry Myerson, da Microsoft, também ressaltou a velocidade da adesão dos usuários ao Windows 10. Segundo ele, mais de 200 milhões de dispositivos hoje utilizam o sistema operacional, no que o executivo chamou de a “maior adesão a um sistema Windows da história”. Além disso, Myerson informou que 75% dos clientes corporativos da Microsoft já fizeram a atualização para o Windows 10 em todo o mundo, e que o sistema teve mais de 11 bilhões de horas de utilização apenas em dezembro de 2015.