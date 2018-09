Mike Blacke/Reuters Ford está investindo em aplicações para carros autônomos

A Ford anunciou, nesta terça-feira, 9, um conjunto de iniciativas para melhorar o desenvolvimento de carros conectados. Entre as propostas está realizar parcerias com outras empresas e também construir um sistema de código aberto. A iniciativa foi anunciada durante coletiva de imprensa no primeiro dia da Consumer Electronics Show, maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A iniciativa começou com a aquisição da startup Autonomic em outubro do ano passado. Sunny Madra, presidente-executivo da startup, e Rich Strader, vice-presidente de produtos para mobilidade da Ford, disseram a imprensa internacional que o acordo foi o primeiro passo para a criação da Transportation Mobility Cloud, uma plataforma aberta que poderá fazer cidades e carros inteligentes "conversarem".

“Há um monte de novos serviços que não são específicos para o usuário final, mas também criam um impacto gigante”, disse Madra, ao site de tecnologia The Verge. Com a plataforma em funcionamento, a empresa diz que será possível diminuir o congestionamento, dar mais inteligência ao transporte público, acabar com os espaços ociosos de estacionamento e assim aumentar o plantio de árvores em áreas urbanas.

Mas para que isso aconteça, o executivo ressalta que o projeto precisa ser encabeçado também por outras montadoras. “A Ford e a indústria não devem fazer isso sozinhos”, disse Madra. “Isso é para o benefício de toda a indústria.”

Não é a primeira vez que a Ford se aventura em mercados que vão além da sua principal função como montadora de veículos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a companhia se juntou a outras empresas com sede em Detroit para construir aeronaves militares.