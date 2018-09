Robert Galbreaith/Reuters Placa com processador da NVidia para carros conectados

A fabricante de processadores e placas gráficas Nvidia anunciou no último domingo, 7, dois dias antes do início da feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, que o aplicativo de carona Uber e a montadora Volkswagen vão usar seus componentes no desenvolvimento e fabricação de carros autônomos. Atualmente, a companhia já tem uma parceria com a fabricante de carros Tesla e com a empresa chinesa de tecnologia Baidu.

Durante uma coletiva de imprensa, o presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse que a frota de carros autônomos do Uber já usa tecnologia da marca para se localizar no ambiente e para tomar decisões rápidas desde 2016. Segundo a NVidia, os carros autônomos do Uber já rodaram cerca de 1,6 milhão de quilômetros só nos últimos cem dias.

Já com a Volkswagen, a Nvidia afirma que está usando sua nova tecnologia de inteligência artificial Drive IX na futura linha de carros autônomos da empresa alemã. Segundo a fabricante, ela vai permitir que os veículos tenham um sistema de “copiloto inteligente” com base no processamento de dados captados por sensores no interior e fora dos carros.

Além disso, a empresa informou que até então 320 companhias envolvidas no desenvolvimento de carros autônomos — desenvolvedoras de softwares, montadoras, fornecedores de peças, fabricantes de sensores e companhias de mapeamento — estão usando seu sistema Nvidia Drive, antigamente chamado de Drive PX2.

A companhia também anunciou que deve lançar sua nova geração de processadores para carros sem motorista, chamados de Xavier, no primeiro trimestre do ano. Ele faz 30 trilhões de operações por segundo usando 30 watts de energia. A empresa pretende desenvolver uma plataforma para esses veículos em conjunto com a startup Aurora, que foi fundada pelo antigo diretor de carros autônomos do Google, Chris Urmson.