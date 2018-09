Foto: Bruno Capelas/Estadão Convencer as crianças a escovar os dentes da forma correta nem sempre é uma tarefa fácil. Pensando nisso, a startup francesa Kolibree desenvolveu a escova Magik. Quando conectada a um smartphone, a escova se transforma em um “controle de videogame”, capaz de transformar escovadas em golpes contra os inimigos dos dentes. Cada movimento correto ajuda a matar monstrinhos -- de quebra, a câmera do celular vira um espelho para a criança, que, se escovar direito os dentes, ganha um filtro de realidade aumentada para se exibir. O produto chega neste ano ao mercado e, claro, tem um modo específico para os pais checarem se está tudo bem com os dentes dos filhos.

Foto: AP/Jae C. Hong A CES de 2018 deve ser bastante marcada pelos produtos de casa conectada -- é a aposta da norte-americana Kohler, tradicional fabricante de móveis de banheiro e cozinha no país. Na feira, a empresa mostrou o Kohler Konnect, espelho conectado que funciona com ajuda da assistente de voz Alexa. Com ele, o usuário pode controlar seu banheiro inteiro -- da temperatura do assento da privada ao funcionamento do chuveiro --, regular a luz (para ajudar na hora de fazer aquela maquiagem) e até mesmo programar funções para a casa -- como escolher a quantidade de água que vai para a cafeteira, obviamente também conectada. O produto chega ao mercado em março, mas ainda não tem preço definido.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Ainda quando o assunto é banheiro, outra novidade interessante da CES este ano é o chuveiro conectado da Moen, empresa norte-americana. Com ajuda da assistente de voz Alexa, ele deixa que o usuário regule a temperatura, a pressão e outras configurações de seu banho com a voz. "Evita que o usuário perca tempo esperando a água esquentar", diz a companhia. A versão com Alexa do aparelho chega ao mercado neste primeiro trimestre a partir de US$ 1225 -- uma versão capaz de conversar com os aparelhos da Apple chega ao mercado no segundo semestre.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Acha muito difícil dobrar suas próprias roupas? Poderia gastar esse tempo fazendo algo mais útil da vida? Então a FoldiMate é para você: criada pela startup norte-americana de mesmo nome, a máquina é capaz de dobrar uma carga inteira de uma máquina de lavar em apenas 4 minutos -- ao usuário, cabe apenas colocar peça por peça em um suporte da Foldimate. Com lançamento previsto para o final de 2019, a FoldiMate deve custar cerca de US$ 950 e é voltada para o mercado consumidor.

Foto: Bruno Capelas/Estadão A modernidade faz muita gente passar o dia todo com smartphones no bolso -- e já começam a surgir os primeiros estudos dizendo que as ondas celulares podem fazer mal ao nosso corpo. Pensando nisso, a startup francesa Spartan desenvolveu sua linha de cuecas “protetoras”: com um tecido especial, chamado pela empresa de wavetech, ela protege o conteúdo dos danos que podem ser causados por sinais como Wi-Fi e 4G. O produto foi lançado em 2017 e está à venda em seu site oficial por US$ 45.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Há alguns anos, a startup norte-americana Pico lançou a Pico C, uma máquina de US$ 500 que permite que cervejeiros amadores façam sua própria cerveja em casa. Agora, a empresa mostra nesta CES a Pico Still, uma máquina que deve ser acoplada à Pico C para fazer bebidas como gim e uísque, por exemplo. Por US$ 250, ela gasta duas horas para fazer cerca de 500 ml de destilados. A parte ruim? Os ingredientes usados pelas duas máquinas são apenas os vendidos pela empresa -- no caso da cerveja, eles custam entre US$ 17 e US$ 30, dependendo da receita e fazem até cinco litros de bebida.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Quer mandar uma mensagem fofa para alguém, mas quer ir além de simplesmente mandar um zap? Uma boa forma pode ser a Lovebox, produto da startup francesa homônima. Vendida por 99 euros, ela é uma caixa com um coração, capaz de receber mensagens de texto e desenhos -- quando a mensagem chega, após ser enviada pelo app da empresa, o coração começa a girar. Aí, cabe ao usuário abrir e descobrir seu conteúdo. “Pode ser um bom presente para namorada ou uma forma do pai que trabalha muito conversar com seus filhos durante o dia”, explica Jean Gregoire, fundador da Lovebox.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Ouvir música e receber massagens são duas atividades muito relaxantes -- por que não uni-las? Essa é a ideia da startup francesa Aurasens, que desenvolveu a poltrona Aurasens Lounge. Não se trata apenas de uma simples cadeira: ela tem movimentos sincronizados com músicas desenvolvidas pela startup, transformando a experiência de ouvir canções em uma tarefa altamente sensorial. Por enquanto, o produto funciona apenas com canções da Aurasens -- seria interessante saber como ela se comportaria em outras vibrações. Entre os parceiros, porém, está a banda alternativa norte-americana Wilco. O produto chega ao mercado em fevereiro, mas ainda não tem preço definido.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Quer registrar suas aventuras, mas não gosta de ficar segurando a câmera? Seus problemas acabaram: a FITT 360 é uma câmera de realidade virtual que funciona acoplada ao pescoço do usuário, como se fosse um colar. Desenvolvida pela startup coreana Linkflow, investida e formada por ex-funcionários da Samsung, a FITT 360 tem três lentes capazes de filmar em 4K -- duas ficam na traseira do colar, e a terceira na parte esquerda dianteira. O produto deve chegar ao Kickstarter ainda neste mês de janeiro, em uma pré-venda por US$ 370. Quando chegar ao mercado, custará em torno de US$ 700.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Vencedor do prêmio de "melhor tecnologia para um mundo melhor" da CES 2018, o My Special Aflac Duck foi desenvolvido para ser um companheiro das crianças em tratamento de câncer. "Muitas delas ficam restritas a áreas específicas dos hospitais e acabam ficando solitárias. O pato pode ajudar nesse sentido", explica a startup. Previsto para ser distribuído a pacientes nos Estados Unidos entre 2018 e 2019 de forma gratuita, o patinho combina tecnologias como robótica, realidade aumentada (através de um aplicativo companheiro, capaz de fazer a criança imaginar que está muito além do hospital) e inteligência artificial. Além disso, ele tem cartões de expressão, que podem ajudar a criança a mostrar como está se sentindo (triste, feliz, com náusea) e o pato, claro, responde à emoção.