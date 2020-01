EFE/EPA/ETIENNE LAURENT O presidente da Samsung HS Kim apresentou o robô Ballie durante a CES

Nesta segunda-feira, 6, durante a apresentação da Samsung na Consumer Eletronics Show (CES), um robô simpático, chamado Ballie, roubou a cena em Las Vegas (EUA) – ele tem o formato de uma bolinha na cor amarela, e promete ser um companheiro na vida das pessoas. Ballie simboliza a visão de futuro da Samsung: para a empresa, estamos entrando em um tempo em que a tecnologia será customizada para os usuários, para atender suas necessidades pessoais de forma inteligente.

Para além de sua fofura, o Ballie foi desenvolvido para ser um assistente pessoal: ele é capaz de reconhecer o usuário e segui-lo pela casa, e também de organizar sua agenda e sugerir atividades físicas. Para a empresa, os dispositivos do futuro deverão entender as necessidades de cada indivíduo – em vez de os usuários mudarem sua rotina para incorporar os aparelhos, os dispositivos funcionarão pensando nas pessoas. A empresa chamou essa tendência de “era das experiências”.

Nesse sentido, a Samsung também ressaltou o potencial de dispositivos vestíveis, que, com base em dados, são capazes de entender os hábitos de cada pessoa e fazer sugestões para melhoria da saúde. Dentro disso, está o aparelho GEMS, criado para ajudar em atividades físicas: trata-se de uma espécie de cinto com um óculos de realidade aumentada, que permite que o usuário siga comandos para se exercitar e receba feedbacks de acordo com o seu desempenho.

Na apresentação, o vice-presidente de pesquisa da Samsung, Sebastian Seung, disse que essa personalização da tecnologia só será possível com o desenvolvimento de aparelhos inteligentes. “A inteligência artificial interna em dispositivos é fundamental para que esse cenário seja possível, com chips diretamente nos aparelhos e não com envio de dados para a nuvem”, afirmou. “A inteligência artificial dentro do dispositivo põe você no controle”.

As cidades inteligentes também fazem parte da visão de futuro da Samsung, em que tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e 5G vão se unir para facilitar a vida dentro das cidades.

*A jornalista viajou a convite da Intel