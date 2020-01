David McNew/AFP Protótipo do carro elétrico e voador da Hyundai é exposto na CES 2020

A montadora sul-coreana Hyundai é a mais nova empresa a se aliar ao Uber no desenvolvimento de carros voadores. Nesta segunda-feira, 6, a empresa anunciou durante a CES (Consumer Electronics Show), feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas, que vai trabalhar na pesquisa para a criação de veículos elétricos que possam ser utilizados pelo app de transportes da empresa comandada por Dara Khosrowshahi.

A coreana revelou ainda o conceito de uma aeronave já desenvolvida com o Uber: desenhada para carregar quatro passageiros e um piloto, ela tem autonomia de até 60 milhas (100 quilômetros). O Uber tem trabalhado junto a autoridades e empresas, como a Embraer e a Boeing, para fazer os primeiros testes urbanos da tecnologia ainda este ano. A meta é de ter operações comerciais até 2023.

A Hyundai, no entanto, é a primeira montadora de automóveis a se unir ao projeto. "A Hyundai vai produzir e desenvolver os veículos, enquanto o Uber vai dar apoio e serviços, conexões ao transporte terrestre e uma rede de compartilhamento global", disseram as empresas em um comunicado conjunto.

Em sua apresentação na CES, a Hyundai reafirmou que o custo da tecnologia será uma das grandes pontas-de-lança da pesquisa. "O custo para mobilidade urbana aérea deve ser muito baixo, para permitir que todos aproveitem a liberdade de voar", disse o líder da área de mobilidade área e urbana da Hyundai, Shin Jai-won, um ex-funcionário da agência espacial americana Nasa.

Na visão dele, assim que atingir a maturidade, a indústria de carros voadores deve superar com facilidade a quantidade de aviões comerciais voando pelo mundo – hoje, em torno de 25 mil aeronaves. No ano passado, a coreana prometeu investir US$ 1,5 bilhões para desenvolver a "mobilidade urbana e aérea" até 2025.