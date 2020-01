Giovanna Wolf/Estadão Ainda não há data de lançamento para o ‘porco vegetal’

A startup norte-americana Impossible Foods, famosa por ter criado um hambúrguer 100% vegetal que imita carne, deu mais um passo na sua tarefa de desenvolver carnes sem origem animal: durante a Consumer Eletronics Show (CES), que acontece nesta semana em Las Vegas (EUA), a empresa anunciou uma carne de porco feita somente com produtos vegetais – seria esse o novo ingrediente para a nossa feijoada?

Trata-se do primeiro produto da empresa desde o lançamento do hambúrguer vegetal em 2016. Para reproduzir a carne de porco, a empresa teve o desafio de usar tecnologia para imitar o gosto do porco em um alimento que fosse fácil de cozinhar como uma carne. Segundo a Impossible Foods, seu “porco vegetal” não contém glúten e nem hormônios de animais em sua composição.

Durante apresentação no evento, o presidente executivo da empresa, Patrick Brown, disse que, com a ampliação de seu catálogo de alimentos, a empresa está seguindo seu objetivo de eliminar o consumo de carne e tornar o mundo mais sustentável. “O desenvolvimento do hambúrguer e da carne de porco é semelhante em linhas gerais, mas a cada tipo de carne há detalhes importantes na definição da fórmula”, disse o executivo.

Ainda não há data de lançamento para o ‘porco vegetal’.

Sem carne. Em comunicado, a Impossible Foods apresentou dados que mostram que 47 porcos são mortos a cada segundo no mundo, e também que mais da metade do consumo de porcos vem da China – desde 1990, o consumo do animal por lá aumentou 140%. “Certamente é um mercado que queremos explorar”, disse Brown.

A Impossible Foods também anunciou uma ‘linguiça vegetal’, que será vendida em parceria com a rede Burger King, em refeições de café da manhã, a partir deste mês.

