Foto: AP Photo/John Locher Acontece nesta semana, em Las Vegas, a Consumer Eletronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo. O evento abriu suas portas para a imprensa neste domingo, 5, e mostrou alguns dos produtos que estarão expostos ao longo da semana.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão A empresa E-novia apresentou um tênis inteligente, que adequa a forma da sola do sapato ao tipo de caminhada do usuário. Para usar, basta entrar no aplicativo e descrever o tipo de trajeto (trilha, por exemplo) – imediatamente, por meio de micro-compressores, o dispositivo muda o seu formato. O produto deve chegar ao mercado americano em julho.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Diretamente do Japão, a E-skin levou à feira sua roupa inteligente, que tem sensores para monitorar a saúde do usuário, com métricas sobre respiração, batimento cardíaco e temperatura corporal. O dispositivo foi criado pensando no público idoso, e deve chegar ao mercado dos Estados Unidos e do Japão em abril deste ano.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Já pensou ter um assistente para cozinhar para você a qualquer momento do dia? Essa é a proposta da CookingPal, uma máquina criada para desenvolver receitas sozinhas – o usuário só precisa inserir os ingredientes na quantidade correta. Entre outras funções, o equipamento é capaz de misturar, grelhar, aquecer, e controlar o tempo de cada processo. A CookingPal tem suporte à assistente pessoal Alexa e deve ser lançada no segundo semestre deste ano nos EUA.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Que tal comprar um vaso sanitário por US$ 10 mil? Esse dipositivo, da Kohler Company, chamado Numi 2, promete oferecer o melhor conforto no bnaheiro. É possível controlar a temperatura do assento, por meio de comandos para a assistente de voz Alexa. Além disso, o vaso sanitário também tem alto-falantes para reprodução de música.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Esse chuveiro da Kohler Company não é apenas um chuveiro comum: ele é um caixa de som conectada que derrama água para o banho. Cantar no banheiro ao som dos melhores hits nunca foi tão fácil.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Esse é o Qoobo, robô da empresa Yukai. Ele imita animais de estimação: a ideia é tentar simular a sensação de carinho que existe entre as pessoas e os animais. O Qoobo tem pelos macios e vibra de vez em quando, como se fosse pulsação. Ao balançar o robô, o rabo se mexe.

Foto: Giovanna Wolf/Estadão Criado para trabalhar em lojas, esse robô do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial de Taiwan é capaz de organizar estoques de lojas e deixar tudo em seu lugar. Ele tem câmeras nos olhos, que identificam os produtos, e uma 'mão de pinça', que agarra os itens e os transporta pelo estabelecimento.