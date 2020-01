Sony O novo logo do PlayStation 5, bastante similar ao do PlayStation 4

A fabricante japonesa de eletrônicos Sony fez uma apresentação bastante tímida na abertura da Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia realizada nesta semana em Las Vegas. Na noite desta segunda-feira, 6, a empresa fez um evento de apenas meia hora, cujo maior destaque foi a estreia do logo do PlayStation 5. Surpreendendo um total de zero pessoas, o novo símbolo é bastante similar ao do PlayStation 4, trocando apenas… o numeral do videogame.

Previsto para chegar ao mercado no final de 2020, o videogame já teve algumas funções anunciadas pela empresa – ele terá áudio imersivo, suporte a Blu-ray 4K e controles com funções adaptáveis pelo jogador.

A expectativa era de que mais detalhes técnicos fossem anunciados pela japonesa em Las Vegas, mas isso não aconteceu – agora, espera-se que dados sejam revelados na E3, feira de games que acontece em Los Angeles em junho. Ao chegar ao mercado, o PS5 terá a difícil tarefa de suceder o PlayStation 4, que chegou no final de 2019 à marca de 106 milhões de unidades vendidas. Além disso, 1,15 bilhão de jogos foram comercializados para o console.

Sony Vision S é o protótipo de carro que a Sony apresentou na CES 2020

Na apresentação em Las Vegas, a empresa também mostrou detalhes de como está desenvolvendo dispositivos de transmissão de eventos esportivos com auxílio da tecnologia 5G. Outro destaque foi o Vision S, um protótipo de carro elétrico que traz a visão da empresa para o futuro dos automóveis, com características como áudio imersivo e entretenimento a bordo. Segundo a empresa, o Vision S traz 33 sensores diferentes e tem a participação de fornecedores como Nvidia, BlackBerry e Bosch. É a primeira vez que a empresa anuncia um carro, embora ainda seja cedo para dizer que a companhia de fato vai entrar em um novo mercado – ainda mais um disputado como o de montadoras.

TVs

O que não significa, porém, que a Sony não terá novos modelos de televisores na feira de Las Vegas. A empresa apresentou uma nova linha inteira de TVs conectadas, com aparelhos nas resoluções 4K (Ultra HD) e 8K, em telas de LED e OLED. O maior destaque, porém, é o lançamento da primeira TV OLED 4K da empresa com 48 polegadas – normalmente, as menores televisões da japonesa ficavam em 55 ou 65 polegadas.

Todos os principais lançamentos da empresa usarão o sistema Android TV para streaming e interação com sistemas de inteligência artificial, como o Google Assistant. Também há compatibilidade com a Alexa, da Amazon, e o Home Kit da Apple. Ainda não há informações sobre quais dos modelos da empresa serão lançados no Brasil, nem preços específicos.