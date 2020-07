David MacNew/AFP A CES é responsável por reunir milhares de empresas de tecnologia do mundo todo

Em 2021, a Consumer Eletronics Show (CES), maior feira de tecnologia dos Estados Unidos, será apenas online. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 28, pela organização do evento, citando preocupações com a pandemia do novo coronavírus. A feira estava programada para acontecer nas primeiras semanas de janeiro em Las Vegas.

A CES é responsável por reunir milhares de empresas de tecnologia do mundo todo. Gary Shapiro, executivo-chefe da Consumer Technology Association (CTA), que organiza a feira, disse que a decisão foi tomada agora para que empresas e parceiros de Las Vegas possam se planejar com antecedência. "Não achamos que terá uma vacina disponível, segura e testada com a qual as pessoas se sentirão confortáveis ​​em janeiro", disse ele.

O evento online da CES está marcado para acontecer entre os dias 6 e 9 de janeiro. De acordo com a CTA, a edição da feira de 2020 teve cerca de 170 mil participantes, incluindo 60 mil de fora dos Estados Unidos.