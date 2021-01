David MacNew/AFP A CES é responsável por reunir milhares de empresas de tecnologia do mundo todo

A pandemia de covid-19 não impediu que a Consumer Electronics Show (CES 2021) acontecesse. Neste ano, contudo, a maior feira de tecnologia do mundo será totalmente online, e não em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde acontece anualmente todo o mês de janeiro. Entre os dias 11 e 14 deste mês, será possível conhecer as maiores tendências do mercado de tecnologia.

A CES deste ano terá cerca de mil exibidores, número bastante inferior aos 4,5 mil que foram a Las Vegas em 2020. Por isso, espera-se que o evento seja morno e não apresente tantas quinquilharias de startups e pequenas e médias empresas, que sempre causam furor por suas novidades excêntricas.

Ainda assim, algumas das principais empresas de tecnologia confirmaram presença e irão revelar novidades, como Samsung, LG, Panasonic, Intel, IBM, Sony, Microsoft, Asus, HP e Nvidia. A Apple tradicionalmente não participa do evento.

Apesar de a feira ser sempre palco para novidades surpreendentes, alguns temas são antecipados pelas marcas.

Mais TVs

Aparelhos de televisão são aposta certa para a CES. É nesse evento que surgem as TVs futuristas com mais de 100 polegadas e aquelas que trazem impressionantes novidades, apontando para onde o mercado caminha nos próximos anos.

Desta vez, a aposta é a TV transparente da LG, que promete até 40% de transparência, mais que os 10% das atuais gerações. É aguardar para ver.

Também devem fazer barulho as TVs em 8K, que ficam cada vez mais populares graças à disputa entre Samsung, LG e Panasonic. A tecnologia de miniLED deve aparecer mais, já que é mais eficiente no consumo de energia, apresenta melhor qualidade de imagem e é a nova queridinha das fabricantes. Mas a predominância de novidades do mercado ainda será nos televisores de OLED.

Carros

Automóveis autônomos estão longe de ser comuns nas ruas atualmente, mas as fabricantes vão à CES todo ano exibir com orgulho suas novas façanhas. As montadoras BMW, GM e Mercedes-Benz estão confirmadas.

Participante de primeira viagem da feira, a companhia sul-coreana Mando recebeu na quinta-feira 7 o prêmio de inovação da CES 2021 pelo Mando SbW (Steer by Wire), cujo sistema elétrico dá mais liberdade para a montagem de carros elétricos. De acordo com a CES, a tecnologia fornece aos consumidores liberdade e segurança. Mais detalhes, bem como um vídeo de divulgação, serão anunciados no dia 11.

Além disso, empresas que fabricam peças e sensores para veículos também fazem aparições na feira, onde costumam fazer sucesso com apetrechos para turbinar veículos e deixá-los mais inteligentes e conectados. Pioneer, de som automotivo, é uma das confirmadas.

Mais 5G

5G é atualmente o assunto mais quente no mundo e a CES não ignora isso. Hans Vestberg, CEO da Verizon, uma das principais operadoras americanas, irá apresentar a sua visão para o futuro da infraestrutura de comunicação no século 21, no qual o 5G impacta as áreas de telemedicina, teleducação e mais.

Não será lugar para celulares (mas vai ter)

Assim como nos outros anos, a feira continuará a ser um lugar inóspito para a revelação de novos modelos de celulares. As fabricantes preferem anunciar smartphones em eventos próprios ao longo do ano.

Isso não significa que a festa passará em branco. A Samsung deve anunciar na quinta-feira 14, em evento supostamente independente da CES, três modelos do celular Galaxy: o S21, S21 Plus e o modelo premium S21 Ultra. A principal família de celulares da fabricante coreana deve trazer conexão 5G, seguindo a inovação trazida pela linha S20. Segundo o site Cnet, rumores apontam que a bateria do modelo Ultra chegará a 5.000 mAh, finalizado em metal, enquanto os outros dois modelos serão de plástico.