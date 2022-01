Ethan Miller/Getty Images/AFP Novo projetor portátil da Samsung é apresentado na CES 2022, em Las Vegas, Nevada, nos EUA

A Samsung revelou na terça-feira, 4, dois novos produtos criados dentro do laboratório de inovação para as novas gerações da fabricante sul-coreana, o Future Generation Labs, que pesquisa como atender aos anseios da geração Z, novo nicho das empresas de tecnologia do mundo. A apresentação foi realizada na Consumer Electronic Show (CES) 2022, em Las Vegas (EUA), com centenas de pessoas presentes no centro de convenções do hotel americano Caesar's Palace.

Apostando na praticidade e vida nômade, a Samsung apresentou o projetor portátil Freestyle, que permite projetar imagens em superfícies com até 100 polegadas de tamanho. Além disso, o aparelho traz foco, estabilização e ajuste de brilho automáticos - a ideia é posicionar o dispositivo de frente para a parede e, de uma só vez, a imagem estar pronta para ser vista.

A Samsung afirma que o Freestyle também pode ter outros usos além da projeção de vídeos em paredes: o dispositivo pode ser utilizado como um abajur interativo para criar um "clima" no ambiente, bem como projetar frases estáticas em aniversários, por exemplo. Por fim, o produto traz uma caixa de som interna e é compatível com Android e iPhone.

Outra criação saída do Future Generation Lab, da Samsung, é o Odyssey Ark, monitor curvo de 55 polegadas criado para a comunidade gamer ter melhor imersão na jogatina. Com posicionamento na vertical ou horizontal, o display mira também o multitarefas ao permitir até três diferentes telas simultâneas. Nos testes observados pelo Estadão, foi possível assistir a uma live de jogadores e duas partidas diferentes em uma única tela.

O Freestyle entra em pré-venda nesta semana para consumidores dos Estados Unidos por US$ 900, com previsão de chegar a outros mercados ainda neste ano. Já o Odyssey Ark não tem preço nem data estimados.

No evento, também foi revelado que a Samsung pretende investir em personalizações de seus produtos, algo que, diz o Future Generation Labs, é uma demanda das novas gerações. Será possível, por exemplo, comprar eletrodomésticos de cores coloridas, fugindo do branco ou preto comuns a fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Segundo a marca sul-coreana, a casa das pessoas precisa ser uma extensão da personalidade delas, assim como ocorre como celulares e vestíveis.

Casa inteligente

Em esforço para simplificar a casa inteligente (fenômeno que torna aparelhos do lar conectados à internet, como lâmpadas e fechaduras, entre outros), a Samsung anunciou uma coalização com outros nomes da indústria para criar padrões de uso e segurança.

Chamada de Home Connectivity Alliance (HCA, sigla em inglês para Aliança para a Conectividade do Lar), Electrolux, Haier, GE e Arcelink, entre outras, juntam-se à empresa de tecnologia da Coréia do Sul para gerar interoperabilidade, diminuir riscos cibernéticos e melhorar a eficiência energética dos aparelhos.

Sustentabilidade

A apresentação da Samsung, iniciada pelo presidente executivo Jong-Hee Han, alçado ao cargo máximo da empresa em dezembro passado, dedicou-se em grande parte a falar de sustentabilidade, frisando que o objetivo é pensar em atitudes práticas de dia a dia.

Entre as novidades, a empresa lembrou do recurso Smart Things Energy, função que reúne o consumo energético dos aparelhos utilizados pelo usuário, permitindo que este consiga criar hábitos mais saudáveis a partir dos dados.

Além disso, a Samsung pretende zerar o consumo energético de todos os seus aparelhos quando em descanso, isto é, sem uso, mas ligados na tomada.

E, em parceria com a marca de roupas Patagónia, as empresas vão desenvolver uma máquina de lavar que consegue filtrar os microplásticos encontrados nas lavagens, impedindo que vão para o mar.

*Repórter viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)