Sony Playstation VR2 é a segunda geração do console de realidae virtual e deve chegar ao mercado ainda neste ano

A Sony marcou presença na Consumer Eletronics Show (CES 2022), em Las Vegas, EUA, nesta terça-feira, 4, apresentando algumas das novidades da empresa para esse ano. Entre os lançamentos, a empresa mostrou uma nova geração de videogame com realidade virtual e um novo protótipo de carro.

O dia da empresa começou com lançamentos de TV, como a QD-Qled, com tela de Mini Led e resolução 4K, a primeira do segmento no mercado, e terminou com a fala de Kenichiro Yoshida, presidente da Sony, no principal evento da marca em Las Vegas.

Apresentando as produções da Sony Pictures, braço de entretenimento e cinema da empresa, a Sony trouxe filmes como uma parte importante da apresentação: a intersecção entre games e telonas é um dos projetos da Sony para esse ano, com lançamentos de títulos famosos no universo dos jogos. Os estúdios da empresa devem dedicar parte de seus esforços para o segmento e já tem estreias para filmes como como 'Uncharted', co-produzido pela estrela dos filmes 'Homem Aranha', Tom Holland, 'The Last Of Us' e outras adaptações.

No mundo ‘real’ dos games, a dona de um dos consoles mais famosos do mundo retoma um plano ousado dentro da empresa: o Playstation VR2. A realidade virtual é o centro dos planos para a nova geração de videogames da marca e a segunda versão do console deve enfrentar os entusiastas do metaverso.

A Sony não anunciou a data de lançamento nem o preço do Playstation VR2, mas o console deve ser lançado ainda neste ano, com foco em games com realidade virtual, utilizando óculos e dispositivos de controle nas mãos — com os Sense Controllers, já presentes em controles do Playstation 5.

Os óculos serão exclusivos para os aparelhos da Sony e poderão, em algum momento, sofrer adaptações para uso também no console lançado no ano passado. Semelhante a um capacete — com alguns recortes —, os óculos possuem tecnologia HDR e 4K, a tela do óculos tem campo de visão estendido, rastreamento de olhos e resposta tátil, assim como os controles de mão.

A evolução do PlaystationVR, lançado em 2016, entra em um período maior e mais importante para produtos de realidade virtual: o crescimento do interesse de empresas e usuários em experiências que se assemelham ao metaverso. Com o projeto em andamento desde o ano passado, a Sony pode estar com a produção na China já adiantada para distribuir o console no mercado no segundo semestre de 2022.

Construído para o Playstation VR2, a empresa também anunciou o ‘Horizon: Call of the Mountain’, primeiro jogo completamente produzido para a nova geração do videogame. O jogo mistura um mundo selvagem com dinossauros robôs em tamanho gigante, no que se propõe a ser uma busca pela sobrevivência.

Carro da Sony

A empresa também voltou a se arriscar no mundo dos automóveis. O modelo apresentado neste ano é um protótipo do Vision S com visual menos esportivo e mais robusto — um SUV — que quer ajudar o motorista a guiar com mais de 40 sensores espalhados pela carroceria. Além disso, o carro possui painéis compatíveis com a tecnologia de rede 5G, em uma tela que ocupa todo o espaço da frente do veículo, como uma TV gigante onde os painéis analógicos costumavam ficar.

O avanço no setor automobilístico trouxe para dentro da empresa uma nova divisão especializada para o nicho: a Sony Mobility, que deve começar a operar em meados de 2022. A divisão também vai trabalhar com robótica integrada aos carros e deve apresentar mais novidades em breve.

A Sony foi, ainda, uma das grandes companhias que compareceram presencialmente na feira, depois de outras marcas cancelarem a participação por temor da variante Ômicron do coronavírus. Antes do início do evento, empresas como General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial. Para o público visitante, a CES 2022 vai de 5 a 7 de janeiro.