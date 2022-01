Alex Wong/Getty Images/AFP Kenichiro Yoshida, presidente do grupo Sony, apresenta o VISION-S 02 (L), protótipo de um veículo elétrico

Na Consumer Eletronic Show (CES) 2022, em Las Vegas (EUA), a Sony anunciou na terça-feira 4 a entrada no ramo da mobilidade, criando uma unidade de negócio chamada Sony Mobility. Segundo a companhia japonesa, conhecida por ter sempre atuado no ramo do entretenimento (com jogos eletrônicos, música e estúdio de cinema, por exemplo), o foco deve ser nos carros elétricos e a operação está prevista para ser iniciada já neste ano.

A Sony aproveitou o anúncio para revelar um protótipo de um SUV elétrico, pertencente à família Vision S, revelada no ano passado. A diferença para o sedã de 2021 é que o SUV traz visual menos esportivo e mais robusto, com mais de 40 sensores espalhados pela carroceria. Além disso, o carro possui painéis compatíveis com a tecnologia de rede 5G, em uma tela que ocupa todo o espaço da frente do veículo, como uma TV gigante, onde antes os painéis analógicos costumavam ficar.

“A família Vision-S evolui a mobilidade como um espaço de entretenimento, incluindo as experiências de games e áudio”, declarou no evento o presidente executivo do grupo Sony, Kenichiro Yoshida.

Na mesma apresentação, a Sony apresentou também um capacete de realidade virtual integrado ao PlayStation, chamado PlayStation VR2. O jogo de estreia do novo console será Horizon: Call of the Mountain, no mesmo universo de Horizon: Zero Dawn, de 2017, e de Horizon: Forbidden West, de 2022.

Alex Wong/Getty Images/AFP Protótipo do Vision-S, carro elétrico da Sony

CES 2022

Junto com a Samsung, a Sony foi uma das poucas grandes companhias que compareceram presencialmente à CES 2022, depois de outras marcas cancelarem a participação à feira por temor da variante ômicron do novo coronavírus.

Antes do início do evento, empresas como General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.

Ainda assim, a feira começa nesta quarta-feira, 5, para o público geral e deve terminar na sexta-feira, um dia antes do previsto, em resposta de última hora ao aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos.