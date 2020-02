Reprodução/Instagram Sheryl é autora dos livros Faça Acontecer e Plano B além do alto cargo no Facebook

Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, anunciou nesta segunda-feira, 3, o noivado com o ex produtor do canal americano NBC Tom Bernthal. A executiva une laços com Bernthal cinco anos depois da morte do ex-marido, Dave Goldberg. Após a perda, a número 2 do Facebook, com menos poder apenas do que o fundador Mark Zuckerberg, lançou o livro intitulado Plano B, em que conta como atravessar as adversidades encontradas na vida após a viuvez.

O compromisso foi confirmado por uma representante de Sandberg à revista People e, depois, pela própria em sua conta na rede social Instagram. O casal foi apresentado pelo irmão de Dave, Rob Goldberg, que disse à revista que os dois mereciam encontrar a felicidade novamente, após momentos difíceis enfrentados nos últimos anos.

"Ambos vêem o mundo da mesma maneira. Os filhos deles são a prioridade”, diz ele. "Eles estão misturando suas famílias e suas vidas, e isso é uma prova de como estão apaixonados. Eles estão construindo um futuro daqui para frente juntos".

Com dois livros publicados, Sheryl entrou no Facebook em 2008, no cargo de diretora de operações, segundo mais importante na empresa, abaixo apenas de Zuckerberg. Em 2012, Sandberg se tornou a primeira mulher a fazer parte do conselho administrativo do Facebook, e esteve diretamente ligada na supervisão de casos polêmicos envolvendo a rede social, como as questões de privacidade e de recolhimento de dados dos usuários.