A China aprovou nesta semana um plano para a criação de uma bolsa de valores voltada apenas a empresas de tecnologia. Situada em Xangai, a entidade terá funcionamento parecido com a bolsa de valores americana Nasdaq, onde são negociadas ações de empresas como Facebook, Amazon e Apple.

Segundo a Xinhua, agência de notícias estatal da China, o presidente Xi Jinping presidiu um comitê que investigava reformas na economia local. Ele deu seu aval para a criação da bolsa de valores especializada em tecnologia.

De acordo com o presidente, também há um plano, já aprovado, de implementar um projeto piloto de abertuas de capital (IPO na sigla em inglês). O projeto dá conta de uma estrutura necessária para o ecossistema de startups chinês: no ano passado, o país deu origem a 97 unicórnios (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão), a despeito da desaceleração de sua economia e uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Os dados são da consultoria Hurun Report, baseada em Xangai. Ao todo, hoje a China tem 186 startups que podem ser consideradas unicórnios, com valores que, somados, chegam a US$ 736 bilhões. Entre elas, estão a fintech Ant Financial, a startup de mídia Bytedance e a Didi, rival do Uber e dona da brasileira 99.