Maxim Shemetov/Reuters O bilionário Jack Ma tornou-se alvo das autoridades da China

As autoridades da China ordenaram que o bilionário Jack Ma, dono do Alibaba Grup, império de mídia cuja coroa é o varejista AliExpress, começasse a desinvestir de suas empresas, segundo informaram o The Wall Street Journal e Bloomberg na segunda-feira 16. O objetivo de Pequim é diminuir o poder do bilionário sobre a opinião pública do país.

Os reguladores chineses pedem que seja apresentado um plano de venda das empresas de Ma, sem especificar o que teria de ser desinvestido, de acordo com fontes que falaram sob condição de anonimato à imprensa americana. Essas autoridades teriam ficado "chocadas" com o interesse do chinês sobre a mídia.

O movimento ocorre após Ma comprar o South China Morning Post, tradicional jornal de Hong-Kong escrito em língua inglesa, e fazer acordos de parcerias com outros veículos de mídia, como o site de tecnologia 36k e o Shanghai Media Group. O Alibaba Group inclui empresas na área de televisão, impresso, digital, mídias sociais e publicidade.

Em dezembro passado, as autoridades chinesas já iniciaram a investigação de práticas antitruste por parte do Alibaba Group. Em novembro do mesmo ano, foi impedida a abertura da oferta de ações (IPO) do Ant Group, braço financeiro do grupo do bilionário que era esperado para ter o maior IPO do mundo, colocando a empresa a US$ 37 bilhões como valor de mercado.