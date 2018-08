Carlos Jasso/Reuters Entre as empresas que será investigada está a chinesa Didi Chuxing, envolvida em dois casos de assassinatos em 2018

A China vai investigar todas as empresas que oferecem transporte compartilhado no país, informou o Ministério do Transporte chinês nesta sexta-feira, 31. O anúncio acontece dias depois que uma mulher foi morta pelo motorista do aplicativo da empresa Didi Chuxing durante uma viagem solicitada pelo app.

O crime foi o segundo incidente envolvendo serviços da Didi este ano. A empresa chinesa é considerada a maior plataforma de transporte compartilhado do país. O assassinato acontecido no último dia 20, na cidade de Wenzhou, no entanto, deixou os moradores assustados e fez com que a Didi suspendesse o serviço por 24h em todo o país.

Agora, o governo chinês quer saber quais medidas estão sendo tomadas para evitar novos casos e fará isso analisando as empresas a partir da próxima semana. Em nota, a Didi disse que vai cooperar totalmente com o governo e implementar medidas para melhorar seu serviço.

"Aceitamos a supervisão e faremos o nosso melhor para melhorar nossos serviços para garantir a segurança do público", disse Didi em um comunicado postado em sua conta oficial no site Weibo da China.

Na última terça-feira, 28, a Didi comunicou que ia priorizar os investimentos em segurança em detrimento do crescimento da companhia. Entre as novidades, a empresa afirmou que organizará seus recursos para a construção de sistemas de segurança e de atendimento ao cliente.