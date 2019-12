Danish Siddiqui/Reuters O TikTok desenvolveu uma base de usuários especialmente engajada entre os adolescentes norte-americanos.

A empresa chinesa de redes sociais ByteDance não tem planos de vender parte ou todas as suas ações do aplicativo TikTok, disse na última terça-feira o chefe da plataforma de vídeo, em um email a funcionários. O comentário surge após a agência de notícias Bloomberg noticiar que a empresa estaria negociando uma venda de sua participação no app, um dos mais baixados em todo o mundo em 2019.

“De tempos em tempos, você pode ler histórias na mídia que não são verdadeiras. Hoje há uma reportagem imprecisa alegando que a ByteDance considerou vender parte ou a totalidade do TikTok”, disse Alex Zhu, em uma nota interna da empresa vista pela agência Reuters.

“Nós afirmamos ‘on the record’ que não era verdade, mas eles decidiram publicar a matéria de qualquer maneira. Quero garantir que não tivemos discussões com potenciais compradores da TikTok, nem pretendemos”, acrescentou Zhu aos funcionários.

Uma porta-voz da ByteDance se recusou a comentar a nota interna, mas reiterou que “não houve discussões sobre qualquer venda parcial ou total do TikTok”. “Esses rumores são completamente sem mérito”, acrescentou.

A ByteDance tem procurado salvaguardar o TikTok, popular entre adolescentes nos Estados Unidos, de muitas de suas operações chinesas para garantir às autoridades reguladoras dos EUA que os dados pessoais mantidos pelo aplicativo são armazenados de forma segura nos EUA e não serão comprometidos pelas autoridades chinesas. Segundo publicou o Wall Street Journal na segunda-feira, a empresa considera abrir uma sede específica para o TikTok fora da China – as opções estão entre Singapura, Londres e Dublin. Hoje, o principal escritório do app fica em Los Angeles, mas os executivos estão em Pequim.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA, que analisa acordos de adquirentes estrangeiros quanto a possíveis riscos à segurança nacional, está analisando a compra do app Musical.ly pela ByteDance – realizada em 2017 por US$ 1 bilhão. A transação lançou as bases para o rápido crescimento do TikTok no Ocidente. / REUTERS