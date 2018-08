REUTERS/Jason Lee A Didi Chuxing é o principal aplicativo de caronas pagas na China

A Didi Chuxing, maior empresa de transporte por aplicativo da China, anunciou nesta segunda-feira, 6, que vai investir US$ 1 bilhão para criar uma nova empresa e reestruturar sua marca. A nova companhia, chamada de Xiaoju Automobile Solutions, vai cuidar de negócios de serviços automotivos da Didi, incluindo áreas como leasing de automóveis, manutenção de carros e postos de gasolina. Segundo a Didi, a nova empresa nasce com vendas de US$ 8,79 bilhões ao ano.

“Com base no nosso serviço para 30 milhões de motoristas da Didi, nos esforçaremos para desenvolver uma plataforma líder de soluções automotivas que seja capaz de ganhar a maior confiança dos usuários de carros”, disse Kevin Chen, diretor da Xiaoju.

A decisão surge no momento em que Didi se prepara para abrir seu capital (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores, o que pode acontecer já no ano que vem, segundo fontes a par dos planos. No entanto, o gigante chinês ainda não confirmou os planos para o anúncio. Um IPO da Didi seria um dos maiores dos últimos anos, dada a avaliação de US$ 56 bilhões da empresa em sua última rodada de captação de recursos em 2017.

No mês passado, fontes disseram à Reuters que a unidade de serviços automotivos de Didi vale cerca de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões, e que havia planos de desmembrá-la do principal negócio da Didi antes de uma potencial listagem. A empresa começou a oferecer serviços automotivos em 2015, mas lançou a plataforma que unificou os serviços em abril deste ano.